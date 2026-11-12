Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на севере Москвы

На севере Москвы в 2025 году реализовано 10 крупных проектов по созданию комфортной городской среды, в этом сезоне обновлено еще три территории, рассказал в своем личном блоге Сергей Собянин.

Так, в Дмитровском районе завершилось благоустройство Ижорского сквера, он стал многофункциональным пространством. Еще одно благоустроенное пространство появилось в Левобережном районе - это бульвар в Валдайском проезде. Там расположена одна из площадок Киностудии Горького. У местных жителей теперь есть комфортная зона площадью 2,3 гектара для прогулок и досуга.

У районного центра "Нева" недалеко от бульвара тоже провели комплексное благоустройство сквера. На территории площадью 5,7 гектара появилось вдохновленное русскими народными сказками тематическое пространство.

Подробности - в посте мэра.