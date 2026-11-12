Владимир Путин встретился с представителями американского лидера. Как это было

Для России важнее люди, их традиции, культура и возможность жить в соответствии со своими ценностями, а не территориальный вопрос. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с представителями американского лидера. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву из Абу-Даби, чтобы рассказать о деталях трехсторонних переговоров и консультаций с Киевом и европейцами. Президент подчеркнул, что хотел бы вечного мира на Украине, но введение иностранных войск на её территорию будет означать возобновление войны.

Репортаж Елены Макаровой