В Петербурге устанавливают обстоятельства гибели офицера в результате подрыва автомобиля

Взрыв такой силы, что автомобиль весь разлетелся на обломки. По предварительным данным, СВУ было закреплено под днищем машины. Водитель успел отъехать от дома на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка совсем недалеко. Он погиб на месте. Известно, что это был военнослужащий.

Ударная волна повредила городской автобус, в котором находились десятки пассажиров. Стекла разлетелись, людей пришлось срочно эвакуировать. К счастью, никто из них не пострадал.

На месте взрыва работают следователи и криминалисты. Осматривают обломки автомобиля, собирают улики, изучают записи камер видеонаблюдения. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащего. Предстоит установить всю цепочку - как устройство попало в Санкт Петербург, кто подобрал опасный груз и установил его под автомобиль. По некоторым данным, этим занимался 31-летний петербуржец родом из Пскова.

Местные СМИ со ссылкой на источники в следственной группе сообщают: в районе часа ночи бомба была установлена под машиной, в 2:43 подозреваемый уже сидел в самолете на Стамбул, а оттуда уехал в молдавский Кишинев.

Это второй подобный случай в микрорайоне Славянка за последние несколько месяцев. В конце августа здесь при взрыве автомобиля также погиб военнослужащий. Места двух происшествий разделяют всего несколько сотен метров. Исполнительница тогда тоже улетела из страны еще до взрыва – и тоже через Турцию в Молдавию.