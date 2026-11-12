Канада отказалась выдать визы российским хоккеистам для участия в МЧМ

Казалось бы, вопрос решен. Российские хоккеисты возвращаются на международную арену. Федерация, выполняя решение спортивного арбитражного суда, даже разослала обновленное расписание предстоящего Молодежного чемпионата мира. Наша сборная заняла место Норвегии, команды с минимальным рейтингом. На групповом этапе россияне должны сыграть, согласно документу, против Швейцарии, Канады и Латвии. Но Канадцы уперлись. Только спорта это совсем не касается.

"Наша цель - не позволить правительствам России и Беларуси использовать международные спортивные мероприятия, проводимые в Канаде, в качестве площадок для представления государства, получения политической легитимности и ведения пропаганды", - заявил Адам Ван Куверден, государственный секретарь Канады по вопросам спорта.

Канадцы, наверное, так представляют предстоящие баталии. На льду - исключительно Путин. Вместо шайбы - противотанковая мина. Трансляция игры идет с дронов. Крайний правый нападающий - русский танк. Бьет прямой наводкой. У создателей ролика, чешских активистов, спросили: а это точно реклама против, а не в поддержку российской сборной? Наши хоккеисты на хорошем счету за океаном, в Национальной хоккейной лиге вопрос о национальности даже не поднимается. Премьер Канады Карни болеет за "Эдмонтон", в котором вот уже два года играет наш Василий Подколзин.

"Где сегодня наши ребята играют очень успешно? В Национальной хоккейной лиге. В раздевалке раздеваются на игру и европейцы, и наши, и украинцы, и канадцы, и американцы. А с другой стороны выступает премьер-министр, и великий Гретцки говорит, что мы не дадим визы вашим пацанам. Сначала разберитесь, что вам выгодно. Приносит доход - вы это принимаете, а то, что политизировано, вам почему то не нравится", - отметил Вячеслав Фетисов.

На этой неделе в Финляндии должен состояться выездной матч НХЛ между "Каролиной" и "Сиэтлом". За первую команду играют наши Андрей Свечников, Петр Кочетков и Александр Никишин. И, конечно, никто даже не думают не пропускать их через границу. Тем не менее правительство Финляндии в будущем намерено ужесточить въездную политику по отношению к российским спортсменам. В угоду общей риторики.

"Как сообщил председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц, как минимум семь стран (включая Германию) отказались утвердить новое расписание Молодежного чемпионата мира (U20) в Канаде. Ожидается, что аналогичная позиция - бойкот матчей с участием российских команд - сохранится и в отношении чемпионата мира, который пройдет в Германии в следующем году", - пишут СМИ.

Молодежный чемпионат мира должен состояться зимой в Канаде. Взрослый - весной в Германии. В хоккейной федерации признают: если бойкот молодежного чемпионата распространится на взрослое первенство, страна может понести серьезные финансовые потери. Люди просто начнут сдавать билеты, которых уже продано более четверти миллиона.

Федерация хоккея России направила в международную федерацию письмо с требованием: допустить россиян к первенству. А хозяева должны обеспечить всех визами, трансферами, проживанием и местом для тренировок. Вообще, Спортивный арбитражный суд был создан как раз для того, чтобы решать спортивные споры. Вроде бы есть решение, которое обязательно к исполнению. Но оказалось, что в данном случае это не играет роли. Все лозунги о соблюдении законов в ситуации с хоккеем оказались фикцией. И вот как из этой ситуации пытается выкрутиться Германия. По спортивному принципу - да, россияне имеют право играть. Поэтому Международная федерация хоккея должна найти другую причину, чтобы отстранить русских.