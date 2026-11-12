Оскандалившийся руководитель компании Nvidia подал в отставку

Дженсен Хуанг - руководитель компании Nvidia - подал в отставку. Временным главой крупнейшего в мире разработчика чипов назначена финансовый директор корпорации Колетт Кресс. Хуанг ушел на фоне новой волны слухов о его изменах.

Появилась информация, что основатель IT-гиганта долгое время встречался не только с китаянкой Элис Хуанг, но еще и с подчинённой Кимберли Пауэлл. Официальных доказательств этому нет, но якобы существует совместное видео пары из отеля.

Что касается первой любовницы, то тут опять есть намеки на "руку Пекина". Оказалось, что Элис Хуанг под гендиректора Nvidia фактически подложил ее собственный муж, китайский бизнесмен Кан Вэй. По-крайней мере, он несколько лет знал об этой связи и ничего не предпринимал.

Состояние главы Nvidia за последние дни сократилось на 7 миллиардов долларов. Акционеры подали на компанию в суд за обман. И она спешно принялась искать нового руководителя. Одним из кандидатов по-прежнему называют бывшего главу Apple Тима Кука. А также детей Хуанга, тоже работающих на корпорацию.