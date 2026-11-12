Набиуллина объяснила выбор жесткой денежно-кредитной политики

Множить льготные ипотечные программы - это тупик с точки зрения нагрузки на бюджет. С таким заявлением председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме, где обсуждали денежно-кредитную политику на предстоящий год.

По словам главы ЦБ, объем таких кредитов уже приблизился к 19 триллионам рублей, а это 14% всех рублевых займов.

"В конечном счете гражданам нужна не доступная ипотека, а им нужно доступное жилье. А доступное жилье зависит не только от процентной ставки, но и от цены квадратного метра. И, по сути дела, от того объема долга, который людям надо брать. Еще раз повторю, льготные программы дали крайне доступную стоимость ипотеки для ее получателей, но эта выгода была в значительной степени, если не вся, съедена ростом цен. А те, кому льготные программы были не положены, те просто столкнулись с падением доступности жилья для себя", - сказала председатель ЦБ.

Большой объем льготных кредитов - как раз одна из причин высокой ключевой ставки,добавила Набиуллина. Потому жесткая денежно-кредитная политика - единственный путь к стабильности цен и росту благосостояния россиян.

Поддержал главу ЦБ и председатель Госдумы Вячеслав Володин.