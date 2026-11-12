"Свидетельство прогресса": эмиссары Трампа доложили Путину о переговорах в Абу-Даби

Согласованный Россией и Украиной новый обмен военнопленными говорит о прогрессе в процессе мирного урегулирования конфликта. Такое мнение высказал в четверг, 12 ноября, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

Уиткофф поблагодарил помощника президента России Владимира Мединского, возглавлявшего российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, за его работу.

Что касается участия европейцев в переговорном процессе, американский политик подчеркнул: за переговорным столом представители стран Европы не сидели, хотя и были проинформированы о контактах.

Представитель президента США и его зять Джаред Кушнер, в свою очередь, отметил стремление европейских политиков участвовать в переговорах и закончить конфликт на Украине. По словам переговорщика из Вашингтона, Соединенные Штаты уже начали обсуждать с европейцами новую архитектуру безопасности в Старом Свете.

Американские политики уточнили, что по завершении встречи с Владимиром Путиным проинформируют о ходе и содержании контактов главу киевского режима Владимира Зеленского.