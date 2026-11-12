Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Алешек

Владимир Путин на встрече с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке, где остаются сотни мирных граждан, по примеру Алешек, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что у России был хороший гуманитарный опыт сотрудничества с Украиной вокруг Алешек.

России нужно пять суток на разминирование территории в районе Константиновки, уточнил Владимир Путин. Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность гуманитарной миссии. Президент предложил поручить омбудсменам двух стран работу над ее организацией.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что для России есть только одна линия разграничения с Украиной - линия госграницы.

Путин также отметил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечен.