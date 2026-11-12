Путин: Присутствие иностранных войск на Украине неприемлемо для России

Владимир Путин на встрече с эмиссарами Дональда Трампа в Кремле заявил, напомнил, что Россия никогда не была против диалога со странами Европы.

Москва всегда говорила, добавил российский лидер при этом, что присутствие иностранных войск на Украине для нее является неприемлемым, так как это угрожает нацбезопасности России.

Иностранные войска на Украине являются законной целью для ВС России, подчеркнул глава государства.

Россия хотела бы, уточнил Владимир Путин, чтобы США поработали с Европой и европейцы определились, чего хотят - мира или войны.

Вместе с тем российский лидер заявил, что ему бы хотелось, чтобы мир на Украине был вечен.

О том, как проходит встреча президента России со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, - читайте на сайте "ТВ Центра".