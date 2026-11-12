Путин назвал единственно возможную линию разграничения с Украиной

Для России существует лишь одна линия разграничения с Украиной — это государственная граница. Такое заявление сделал в четверг, 12 ноября, российский лидер Владимир Путин, общаясь в Кремле с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Президент России отверг любые разговоры о территориальных уступках или обменах землями, подчеркнув, что линия разграничения может проходить только по госгранице. Лишь в этом случае "будет понятно: здесь мы, здесь вы".

Как рассказал Владимир Путин, Москве известно, что Киев периодически поднимает тему "серых зон". Однако их формирование привело бы к неустойчивости любых договоренностей — никакого длительного мира не будет, тогда как Россия нацелена на достижение вечного мира на Украине.

Этому предшествовал комментарий помощника президента России Владимира Мединского о том, что каждая пядь российской земли будет возвращена нашей стране так или иначе. Глава делегации России на переговорах в Абу-Даби также подчеркивал, что мы исключаем возможность каких-либо территориальных обменов с Украиной, хотя эта тема "вбрасывается периодически с разных сторон".