"Она умирает, это ее последняя надежда": Катя Гордон призвала помочь Лерчек добиться помилования

Валерия Чекалина борется с раком уже 10 месяцев. Болезнь летом ненадолго отступила, дав Лерчек надежду. Но осенью наступило резкое ухудшение. Рак прогрессирует, и специалисты посоветовали блогеру CAR-T-клеточную терапию в Китае.

Но Лерчек не может выехать за границу, ведь она осуждена на 5 лет условно. Чекалина в борьбе за жизнь решилась на крайнюю меру — обратилась к президенту России Владимиру Путину. Валерия написала обращение о помиловании, ее заявление отправили во ФСИН.

Валерию поддерживают многие знаменитости, в их числе юрист Катя Гордон. Правозащитница подчеркнула, что помилование от президента — это последний шанс для Леры.

"Валерия Чекалина умирает. Ей необходимо это помилование, как разрешение суда на выезд в Китай, потому что это ее последняя надежда на жизнь", — заявила Катя в своем блоге.

Гордон обратилась к коллегам и всем публичным людям с просьбой опубликовать письмо Лерчек, коллективно обратиться к президенту, "ко всей нашей стране, чтобы поддержать измученную Валерию". "Давайте добьемся для нее последнего шанса на жизнь. Она умирает", — высказалась юрист.

Также Гордон заявила, что бывший муж блогера Артем Чекалин, которого приговорили к семи годам колонии, осужден несправедливо. "Он жертва ситуации, в которой задействованы третьи лица", — уверена Катя.