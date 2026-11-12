Финляндия ограничила россиянам въезд по рабочим и спортивным визам

Правительство Финляндии на заседании в четверг, 12 ноября, приняло решение об ужесточении ограничений на въезд в страну граждан Российской Федерации.

Как сообщает финское Министерство иностранных дел, кабмин продолжает придерживаться позиции о том, что "несущественный въезд граждан Российской Федерации в Финляндию, включая краткосрочную работу по визе, представляет угрозу международным отношениям Финляндии".

Поскольку Визовый кодекс Евросоюза и Шенгенский пограничный кодекс разрешают отказывать в выдаче визы заявителю, представляющему угрозу, Финляндия решила ограничить въезд россиян по краткосрочным визам — в том числе рабочим и спортивным.

Глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что краткосрочные приезды россиян по рабочей визе "не являются необходимыми для национальных интересов Финляндии", а "российским спортсменам нечего делать в Финляндии" (цитаты по "Интерфаксу").

Визами как политическим инструментом пользуется целый ряд недружественных России государств. Власти Канады объявили, что не выдадут визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира, а также не впустят на свою территорию спортсменов, уже имеющих визу.

Глава молдавского правительства Василий Тофан заявил, что Молдова может ввести визы для россиян, если это будет необходимо для евроинтеграции, поскольку "мы хотим продолжать европейский путь". Оппозиция выступила против, подчеркнув, что это ущемит интересы молдавских граждан.