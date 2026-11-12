Соцфонд раскрыл детали индексации пенсий в 2027 году

В 2027 году Социальный фонд России проиндексирует страховые пенсии дважды: с 1 февраля — на 6,8%, с 1 апреля — на 3,3%.

Как уточняет Социальный фонд в своем официальном "Макс"-канале, наряду со страховыми пенсиями в феврале вырастет надбавка по уходу за лицами старше 80 лет и обладателями инвалидности первой группы. Социальную пенсию проиндексируют 1 апреля.

Обе индексации производятся в беззаявительном режиме. Это означает, что гражданам не потребуется обращаться в компетентные органы власти или учреждения с какими-либо заявлениями и документами.

Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила: россиянам, желающим получать хорошую пенсию, необходимо следить за динамикой своих пенсионных баллов и быть в курсе, на какую сумму пенсионных выплат можно рассчитывать.

Между тем на рассмотрение Государственной думы официально внесен законопроект, предусматривающий конвертацию накопительной пенсии граждан в программу долгосрочных сбережений (ПДС). У россиян благодаря этому появятся дополнительные возможности распоряжения этими средствами: передача по наследству, получение выплат в сложных жизненных ситуациях, получение налоговых льгот.