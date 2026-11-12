Для Украины, которая стоит на пороге крайне тяжелой зимы, наступают решающие месяцы. С таким прогнозом выступил в четверг, 12 ноября, канцлер Германии Фридрих Мерц.

Политик пытается выбить новые огромные суммы финансирования для киевского режима, шантажируя других членов Евросоюза угрозами блокировать принятие семилетнего бюджета ЕС. Судьба Украины, по словам Мерца, будет зависеть от того, сохранят ли европейцы сплоченность в украинском вопросе.

При этом есть "некоторые положительные сигналы из Абу-Даби, так что у нас есть шанс, в том числе вместе с американцами, действительно договориться о миропорядке в Европе". Однако для этого требуется, чтобы за столом переговоров собрались "Украина, европейцы, американцы и, конечно, Россия", цитирует главу германского кабмина ТАСС.

Ранее в Соединенных Штатах предрекли Киеву незавидную судьбу: Западу не будет нужна Украина после урегулирования конфликта. В итоге страна не сможет добиться членства ни в НАТО, ни в Евросоюзе.

Между тем предводитель киевского режима Владимир Зеленский попытался убедить украинцев и западных спонсоров в отсутствии планов сбежать из страны. Как заявил утративший легитимность президент Украины, "мы пытаемся делать свою работу", чтобы оставалась "возможность продолжать жить после войны и президентской работы в своей стране, спокойно ходить по улицам".