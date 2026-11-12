Володин потребовал обосновать тарифы ЖКХ и цены на жилье

Банк России и профильные министерства должны обосновать величину тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), а также стоимость жилой недвижимости в стране. На это указал в четверг, 12 ноября, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как уточнил политик, инициатором разбирательств должен выступать Центробанк, а участие в этом процессе надлежит принять министерствам ЖКХ и экономического развития, а также отраслевых экспертам. Парламентарии, пообещал Володин, также поучаствуют.

Спикер Госдумы подчеркнул, что снижение себестоимости услуг ЖКХ может сохранить "деньги у людей в кармане" и поспособствует решению жилищного вопроса, поскольку "не будет отвлекать средства на коммунальные расходы".

Говоря об обеспеченности россиян жильем, Володин призвал сделать все, чтобы регионах России квадратный метр жилья был "по зарплате" — только тогда "будет жилье строиться, и ипотеку будут брать в регионе" (цитаты по РИА Новости).

За несколько дней до этого министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин рассказал, что в стране планируют сформировать рабочую группу по тарифам жилищно-коммунального хозяйства. В нее войдут представители федеральных ведомств, депутатского корпуса и комитета по региональной политике. По словам главы Минстроя, в целом система тарифов выстроена. Есть несколько замечаний у Генпрокуратуры, однако антимонопольщики проверяют обоснованность установления тарифов, выявленные нарушения устраняются, а органы жилищного надзора контролируют корректность начислений.