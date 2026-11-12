Аврора Киба после расставания с Лепсом выходит замуж: вот кто жених

Экс-невеста Григория Лепса Аврора Киба выходит замуж. Девушка тщательно скрывала радостные новости от публики, но за сутки до торжества информация просочилась в Сеть.

Как пишет "Антиглянец", 13 ноября Аврора сыграет свадьбу в Баку. Избранником 20-летней блогерши стал 36-летний Рустам Гаджиев — племянник президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По слухам, свадьба пройдет с небывалым размахом. Ожидается, что поздравить молодых приедет Ильхам Алиев.

О том, что у Авроры появился новый парень, стало известно в феврале. Тогда студентку заметили в компании Гаджиева на карнавале в Рио-де-Жанейро. Киба почти месяц хранила молчание, но в марте подтвердила отношения, опубликовав снимки с возлюбленным.

"Просто судьба. Моя подружка — жена брата моего парня. Она меня позвала на карнавал в Бразилию, потому что это была моя мечта детства. Подруга прилетела не одна, в составе большой компании. Там я и познакомилась с Рустамом. Точнее, не познакомилась, ведь ранее знала его. Просто там все у нас закрутилось", — рассказала о начале романа Киба.

По данным "СтарХита", Гаджиев возглавляет коллекторское агентство в Азербайджане. Его отец Рауф — заместитель министра экологии и природных ресурсов страны.

Напомним, что Аврора Киба стала известна после того, как в 2024 году появилась на красной дорожке с Григорием Лепсом. Певец тогда назвал девушку своей невестой. Разница в возрасте между возлюбленными составляла 44 года. Исполнитель хита "Лондон" неоднократно говорил о намерении жениться, но свадьба так и не состоялось. Эти отношения длились почти два года.