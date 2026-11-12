Российские бойцы в ходе специальной военной операции нанесли новые удары беспилотными летательными аппаратами по морским судам с военным имуществом и грузами двойного назначения, предназначенные для бандеровцев.

Как уточняет в четверг, 12 ноября, Министерство обороны России в своем официальном "Макс"-канале, в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы и в порту Черноморск Одесской области поражены два сухогруза с вооружением и военным имуществом.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что для Украины, которая стоит на пороге крайне тяжелой зимы, наступают решающие месяцы. Судьба киевского режима, по словам Мерца, будет зависеть от того, сохранят ли европейцы сплоченность в украинском вопросе.

Между тем российский министр иностранных дел Сергей Лавров допустил, что "на каком-то этапе, в таком агрессивном раже, вполне может киевский режим начать наказывать наших друзей и союзников". Для предотвращения таких ситуаций на утверждение членов ОДКБ вынесены решения по совершенствованию средств противовоздушной обороны и коллективных авиационных сил.