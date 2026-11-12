"Почти зима": погода испортит выходные жителям Подмосковья

В предстоящие выходные Московскую область накроют дожди, сильный ветер, снег, а местами даже образуется гололед. Об этом предупредил в четверг, 12 ноября, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Как заявил эксперт изданию "Подмосковье сегодня", в последний рабочий день жителей Москвы и Подмосковья ждет пасмурная погода и два-три градуса выше нуля. Местами вероятны небольшие и умеренные дожди.

В ночь на субботу, 14 ноября, возможен дождь, который принесет от 3 до 12 миллиметров осадков. Днем осадки ослабнут, но ветер с запада и юго-запада будет сильным — около 7–12 метров в секунду.

В ночь на воскресенье погода станет практически зимней: местами пройдет мокрый снег, на дорогах образуется гололедица. Однако днем осадки прекратятся, а столбики термометров подрастут до пяти-шести градусов, сообщил Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что осень будет править бал до конца ноября. При этом на протяжении последнего осеннего месяца зима со своими проявлениями будет "неоднократно выходить на сцену, объявлять ложную тревогу, проверять нас на готовность к новому сезону".

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что даже среднемесячная изменчивость погоды сильно возрастает в связи с глобальным изменением климата. Как пояснил эксперт, "в период потепления климата погода нервничает".