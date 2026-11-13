В ночь на 13 ноября над российскими регионами сбили 1198 БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 1198 вражеских беспилотников.

БПЛА были уничтожены в небе над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и над Черным морем.

Все беспилотники были самолетного типа, уточнили в Минобороны России.

На Москву с вечера 12 ноября ВСУ выпустили 467 БПЛА, 144 беспилотника нейтрализовано непосредственно на подлете к столице, сообщил мэр Сергей Собянин.

В Ростове-на-Дону после падения обломков загорелись склад на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Аксайском районе и производственное помещение в Советском районе. В Октябрьском районе повреждена пятиэтажка и припаркованные рядом три автомобиля. В Азовском районе обломки повредили четыре частных дома. Известно об одном пострадавшем.

В Волгоградской области произошли пожары на предприятии в южной промышленной зоне регионального центра. Четыре человека погибли и двое ранены, заявил губернатор Андрей Бочаров.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 71 украинский БПЛА.