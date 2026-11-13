Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги российских бойцов в ходе спецоперации. Ефрейтор Андрей Петров спас жизнь своему товарищу. Они вместе ехали в автомобиле, когда их пытался атаковать вражеский беспилотник. БПЛА сдетонировал всего в метре от машины, один из наших военных получил осколочные ранения. Андрей Петров оказал сослуживцу первую помощь и эвакуировал его в безопасное место.

Младший сержант Андрей Соснин - командир отделения инженерно-саперного взвода - проводил разведку маршрутов, обеспечивая безопасное сопровождение штурмовых групп - и устанавливал минные поля. Благодаря его грамотным действиям наши бойцы выполнили задачу с минимальным риском для жизни.