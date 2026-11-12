В Госдуме предложили ввести автоматический самозапрет на кредиты при утере паспорта

В России следует предусмотреть автоматическое установление самозапрета на оформление кредитов в случае утери гражданином паспорта. С такой инициативой выступила группа депутатов Государственной думы.

В обращении к главе кабмина Михаилу Мишустину парламентарии попросили предусмотреть возможность заранее выразить через "Госуслуги" добровольное согласие на установление кредитного самозапрета, как только органы внутренних дел зарегистрируют заявление об утере паспорта.

Авторы инициативы полагают, что как только МВД получит заявление гражданина об утере и хищении паспорта, надлежит автоматически запускать направление заявления о самозапрете во все квалифицированные бюро кредитных историй, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что россияне могут через портал "Госуслуги" подать заявление о признании паспорта недействительным, если ситуация требует как можно скорее уведомить компетентные органы об утрате документа. В миграционной службе МВД пояснили, что так власти оперативно узнают о случившемся — это поможет минимизировать риски на случай попадания персональных данных в руки мошенников.

Тем временем Министерство цифрового развития России разработало третий комплекс мер противодействия мошенникам. В частности, предлагается создать на портале "Госуслуги" единую платформу согласий — она будет содержать сведения обо всех согласиях гражданина на обработку персональных данных, которые он когда-либо предоставлял онлайн и офлайн.