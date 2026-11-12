Первый пациент прошел лечение российской онковакциной: рак побежден?

Первый пациент, получивший российскую онковакцину, завершил лечение — у него в течение четырех месяцев не выявлено новообразований. Об этом в четверг, 12 ноября, рассказал академик РАН, научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Эксперт подчеркнул, что пациента будут наблюдать медики еще в течение трех лет. Пока говорить о полном излечении рано, хотя сейчас у получателя российской онковакцины "всё в порядке".

Как уточнил Гинцбург в комментарии телеканалу "Звезда", технология онковакцины создавалась долго — минимум три года. Зато препарат конкретно для пациента сделали намного быстрее — всего за несколько месяцев.

Напомним, в апреле сообщалось, что в НМИЦ радиологии впервые в клинической практике применили персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак" при лечении пациента. Препарат получил 60-летний житель Курской области, которого с 2021 года лечат от меланомы кожи.

Однако говорить о победе над раком пока преждевременно. Директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин, которого цитирует ТАСС, подчеркнул, что в доказательной онкологии единичный случай еще не формирует клинический стандарт. Ученым и медикам еще предстоит доказать эффективность и безопасность препарата и самого метода на широкой когорте пациентов, а также оценить отдаленную безрецидивную выживаемость.

В Минздраве между тем рассказали, что в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2027 год включат 33 новых метода высокотехнологичной медпомощи, включая онковакцины. По профилю "Онкология" объемы медпомощи увеличат, как в рамках территориальных программ ОМС, так и для федеральных лечебных учреждений.