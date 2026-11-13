Армия России в ответ на атаки наших гражданских объектов нанесла серию ударов по военным целям в Киеве, Харькове, Хмельницком и Виннице. Полным ходом идет наступление на позиции ВСУ в зоне спецоперации.

С воздуха врага громит армейская авиация. На кадрах - сверхманевренный Су-35. Истребители сопровождают тактические вертолетные группы, надежно прикрывая их в ходе боевых вылетов. В арсенале экипажей различные виды вооружений - от пушек до управляемых ракет. Точечные удары по позициям врага наносят расчеты войск беспилотных систем.

Это Славянско-Краматорское направление, ударные дроны атакуют замаскированный пункт управления БПЛА противника. Камера объективного контроля фиксирует ликвидацию цели.

В Запорожье наступающую пехоту мощным огнем поддержали танкисты. Экипаж Т-80 уничтожил неприятельский опорник на линии боевого соприкосновения. А это Харьковская область - по укрепрайону ВСУ работают расчёты тяжелых огнеметных систем. Термобарические снаряды накрывают сразу большую площадь, не оставляя врагу шансов.