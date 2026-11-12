Путин прокомментировал отказ Канады выдать визы российским хоккеистам

Отказ Канады выдать визы российским хоккеистам прокомментировал Владимир Путин. Речь об этом зашла на заседании Совета по физкультуре и спорту.

"Они находятся под давлением своих правительств и вынуждены действовать таким образом. Вы сейчас упомянули некоторые команды и федерации. О чем это говорит? Те, кто борются за единые правила и поддержание демократических институтов, сами пренебрегают всеми этими правилами и этими институтами. К сожалению, это те, с кем нам приходится иметь дело. Конечно, надо идти легальным путем, подтверждать решения международного спортивного арбитража", - сказал президент.

С начала года гимн России звучал 380 раз на международных соревнованиях в честь победы наших спортсменов. 22 олимпийские федерации вновь допускают на турниры наши команды под государственным флагом. Но при всей важности спорта высших достижений, ориентиром для государства должна стать поддержка здоровья и качества жизни всех граждан. Поэтому на заседании Совета президент назвал направления по развитию массового спорта. От традиционных национальных видов до популярных у молодежи инновационных дисциплин.