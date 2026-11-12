Предприятия агропрома получат 50 млрд рублей на компенсацию затрат по льготным кредитам

Предприятия агропромышленного комплекса получат около 50 миллиардов рублей на компенсацию затрат по льготным кредитам. Об этом премьер Михаил Мишустин рассказал на заседании правительства.
Речь о 40 тысячах займов на производство и переработку сельхозпродукции, выпуск ветеринарных препаратов и ферментов. Еще более миллиарда рублей выделят на субсидирование кредитов в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".
Еще один вопрос - перераспределения бюджетных ассигнований на 2027-2029 годы на сумму порядка 8,5 триллиона рублей. Средства направят на финансирование обороны и безопасности страны, а также на реализацию нацпроектов.
Обсудили на заседании и помощь регионам.
"По поручению президента направим на такие цели более 110 млрд рублей. Большая их часть пойдет на снижение долговой нагрузки и финансирование социально значимых расходов. Это заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала, учителей, сотрудников учреждений культуры. Около 1,5 млрд рублей из этих средств получат Донецкая Народная Республика и Запорожская область, чтобы приобрести специализированную технику", - сказал премьер.