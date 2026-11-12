Уиткофф: с Путиным согласован новый раунд переговоров при участии Европы

По результатам встречи американских переговорщиков с президентом России Владимиром Путиным было согласовано проведение нового раунда трехсторонних переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказал в четверг, 12 ноября, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Как сообщает CNN, Уиткофф заявил также, что к следующей встрече по Украине присоединятся европейцы. Американский политик высоко оценил встречу в Москве, заявив, что в ее ходе был достигнут заметный прогресс. Наряду с обменом военнопленными между Россией и Украиной обсуждался еще ряд гуманитарных вопросов, о которых вскоре будет объявлено.

Другой представитель Соединенных Штатов, бизнесмен и зять президента США Джаред Кушнер назвал переговоры с Владимиром Путиным насыщенными и подробными. Они послужат основой для дальнейших консультаций по вопросам мирного урегулирования украинского конфликта, убежден Кушнер.

Российские власти пока не подтверждали согласие подключить европейцев к переговорам по украинскому урегулированию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, что должно произойти, чтобы Москва поверила заявлениям европейцев о стремлении к миру, сравнил представителей Европы с пауками в банке. Действия европейских политиков "должны перестать быть противоречивыми", заявил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.