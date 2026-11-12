Путин провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта

Владимир Путин 12 ноября провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, передает РИА Новости.

Президент отметил, что организация спортивных соревнований - значимое направление для продвижения ценностей активного образа жизни и сохранения здоровья нации. По словам главы государства, важно активнее развивать национальные виды спорта как наследие народов России.

Как подчеркнул Путин, необходимо направлять средства на поддержку реального спорта и снижать расходы регионов на профессиональный спорт. Да, уточнил президент, спорт высших достижений важен, но главной задачей все же остается здоровье и качество жизни людей.

Глава государства поручил обеспечить бесплатный доступ к детским соревнованиям. И к лету 2027 года утвердить концепцию развития массового спорта в России.