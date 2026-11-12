Разговор, который состоялся в четверг, 12 ноября, в Кремле между президентом России Владимиром Путиным и посланниками американского лидера Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, был содержательным и конструктивным. Об этом рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Как рассказал представитель Кремля, российский лидер указал на готовность российских военных немедленно приступить к разминированию для проведения гуманитарной акции в Константиновке. Владимир Путин подчеркивал, что это позволит всем убедиться, под чьим контролем реально находится город. Американские переговорщики активно поддержали предложение президента России.

Ушаков отметил также, что Россия готова немедленно приступить в тандеме с США к обсуждению предложений по европейской безопасности, причем у Москвы имеются свежие соображения по этой теме. Однако звучащие из Европы заявления не способствуют стабилизации ситуации — в частности, предложения о вводе европейского контингента на Украину являются "рецептом к нескончаемой войне".

Подтвердил помощник президента России и подготовку масштабного обмена пленными, параметры которого сейчас прорабатываются.

Наконец, поговорил Путин с американскими посланниками и про поведение главаря киевского режима Владимира Зеленского и его "приветы" президенту США Дональду Трампу. Кремль надеется, что Кушнер и Уиткофф доведут сигналы со встречи с Путиным до Зеленского.

Также Юрий Ушаков подтвердил продолжение подготовки трехсторонней встречи лидеров России, США и КНР на полях саммита АТЭС, который состоится в Китае.