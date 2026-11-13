Делягин: Европа будет участвовать в переговорах в качестве одного из блюд на столе

Допустят ли европейцев за стол переговоров по украинскому вопросу? Зачем представители ЕС так стремятся к участию в обсуждении мирного урегулирования, хотя оно им не нужно? И куда на самом деле идут миллиарды евро, которые ЕС выделяет на поддержку киевского режима?

В программе "События. 25-й час" на эти и другие вопросы Алексея Фролова ответил научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Экономически Европа уничтожена, и это сделали нынешние руководители Евросоюза. Есть какое-то безумие, на которое они не способны? Украина – это способ для воровства. Европа будет участвовать в переговорах (по Украине – прим. ред.) в качестве одного из блюд на столе", - отметил он.

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