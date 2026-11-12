Россия обыграла Узбекистан в товарищеском матче по футболу

Сборная России по футболу одержала победу над командой Узбекистана в товарищеском матче. Встреча в Ташкенте завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

Среди российских футболистов отличились Николай Комличенко (70-я и 75-я минуты), Алексей Миранчук (79-я минута). На пятой минуте встречи автогол забил российский защитник Виктор Мелехин, второй мяч за сборную Узбекистана записал на свой счет Бехруз Каримов (46-я минута).

Как уточняет РИА Новости, российская сборная по футболу лишь во второй раз встречается с национальной командой Узбекистана. Первая встреча в 2022 году завершилась нулевой ничьей.

Далее в графике сборной России по футболу значится матч против Венесуэлы — он состоится 17 ноября в Краснодаре. Пока все игры российских футболистов носят товарищеский характер, поскольку ФИФА и УЕФА по политическим мотивам отстранили Россию от международных турниров.

Между тем генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал про обсуждение с Федерацией футбола США возможность проведения товарищеского матча сборных. Как выяснилось, представители российской и американской федераций "не единожды общались" на этот счет, хотя "оценивать результативность этого общения пока рано".