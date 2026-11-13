Тут каждый говорить готов. В Европе радостное возбуждение и разброд. Нежданно-негаданно выяснилось очевидное. С Москвой надо вести переговоры. Вот те раз! А ведь может так случиться, что русские и американцы о чем-то с Украиной договорятся. И Европу не спросят?

После того, как европейских товарищей не подпустили к переговорному столу в Абу-Даби, президент Финляндии Александр Стубб стал одним из главных героев у журналистов. В ЕС это серьезный статус сегодня: человек, который говорил по телефону с Путиным. Все вдруг осознали, что надо вести переговоры. И не по телефону. А вот кто будет говорить от лица Европы?

Макрон, оказывается спать не мог, так ждал переговоров. Хоть завтра готов лично с Москвой договариваться. Из кандидатов-переговорщиков вдруг выстроилась целая очередь. Предложили даже оголтелую главу евродипломатии Каю Каллас, но тут же вспомнили ее недавнее заявление.

Поняли, что городская сумасшедшая не годится. Подлил масла в огонь премьер Норвегии, недавно говоривший с Путиным. Заявил журналистам "Давайте признаем, Россия не изолирована". На саммите ЕС в Дублине европейские политики ждут из Москвы Уиткоффа и Кушнера, с какими новостями прибудут? А Вдруг Путин намекнул, с кем готов говорить. Для укрепления духа единства делают коллективное фото. В первом ряду пасынок Европы Зеленский. Что с ним делать - непонятно. Впереди переговоры о мире, а этот денег на войну клянчит.

Пресловутая "коалиция желающих", которую в ЕС сколотили для поддержки Украины, быстро трансформируется в список желающих поговорить с Москвой, чтобы не остаться за бортом. Фридрих Мерц, Джорджа Мелони, тот же Александр Стубб, даже кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен всерьез рассматривали. Кому-то должны достаться лавры миротворца? Проблема в том, что переговоры – не сельский сход и, если позвать всех желающих оказаться за одним столом с президентом России, не всякая кремлевская палата вместит этот хоровод.

Кандидатура переговорщика, важна, конечно. Но куда важнее, с какой программой он придет. Говорить о неминуемой победе Киева, как в Европе привыкли? Людей смешить. Пока программы нет. Пока: в действительности все не так, как на самом деле.