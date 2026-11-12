Президент Франции Эммануэль Макрон утвердлительно ответил на вопрос о готовности взять на себя роль переговорщика с Россией от Европы.

Как сообщает Bloomberg, накануне саммита Европейского политического сообщества в Дублине Макрон призвал европейские страны выработать единую позицию по Украине и относительно собственных интересов.

Французский политик отметил, что "европейцам необходимо взять инициативу в дискуссиях с Россией в свои руки". При этом в ответ на вопрос о включении в переговоры с Россией в качестве европейского переговорщика Макрон заверил, что "всегда готов заниматься этими вопросами".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сравнил представителей Европы с пауками в банке. Действия европейских политиков "должны перестать быть противоречивыми", подчеркивал официальный представитель Кремля.

Французский журналист русского происхождения Дмитрий де Кошко, которого цитирует ТАСС, заявил, что восстановление отношений с Россией — в интересах Франции "со всех точек зрения". Как пояснил эксперт, дело не только в возможности получать относительно дешевое сырье, но и в том, что Россия — это "большая страна Европы и культурная держава".