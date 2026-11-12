Россия намерена добавить свежие соображения к предложениям 2021 года по архитектуре безопасности. Об этом рассказал в четверг, 12 ноября, помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Политик напомнил, что пять лет назад Москва официально направила в столицу США и в штаб-квартиру НАТО проекты соглашения по гарантиям безопасности. Ответов из Вашингтона и Брюсселя не было, а спустя несколько месяцев Россия вынуждена была начать специальную военную операцию.

Возвращаясь к обсуждению новой архитектуры безопасности, Россия считает необходимым к прежним предложениям "приплюсовать и некоторые свои свежие соображения", рассказал Ушаков.

Он пояснил, что свежесть этих соображений исходит из "уроков, которые мы не можем не извлечь из нынешней ситуации, когда против нас ополчился коллективный Запад, не скрывающий своей заинтересованности, спасая киевский режим, в стратегическом поражении России", сообщает РИА Новости.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, в свою очередь, отметил, что Европа предпочитает делать вид, что у российской стороны не может быть никаких интересов. По мнению дипломата, будь в европейских странах у руля здравомыслящие люди, они могли бы подключиться к формированию справедливой системы комплексной безопасности. Лишь такой подход способен принести в Европу мир и процветание на континенте на десятилетия вперед.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби 10-11 ноября стороны обращались "к идеям и подходам, которые еще в 2021 году излагались в проектах соответствующих соглашений Россия — США, Россия — НАТО". Политик напомнил, что "мы предлагали разные альтернативы нашим оппонентам".