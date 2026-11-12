Датчане устали за свой счет финансировать Украину. Об этом объявил в четверг, 12 ноября, независимый депутат датского парламента Якоб Харрис.

Как подчеркнул политик, он представляет растущую часть населения Дании, "которая устала, у которой нет хорошего уровня жизни, которая не может позволить себе покупать то, что могла три года назад".

Винит в этом Харрис киевский режим и его предводителя Владимира Зеленского, который "приезжает в Данию, а потом уезжает с миллиардами". Парламентарий предложил датским властям поинтересоваться у своих избирателей и налогоплательщиков, готовы ли они терпеть это дальше, прежде чем "направлять еще больше денег в этот конфликт", сообщает RT.

Сам Зеленский не стесняется жаловаться на нехватку денег. По утверждению главаря киевского режима, это главная беда, постигшая Украину и "действительно очень серьезный вызов, прежде всего в секторе обороны". Однако списывать недостаток средств на разворовывание и коррупцию Зеленский не спешит, уверяя, что "подорожала война", поэтому "ресурса нужно больше, дефицит больше".

На парадоксальную способность Украины всасывать спонсорские деньги, как черная дыра, указал ранее лидер итальянской правой партии "Национальное будущее", евродепутат Роберто Ванначчи. Он саркастично предположил, что скоро главаря киевского режима Владимира Зеленского сделают консультантом итальянского Минфина "за его доказанную способность урвать миллиарды западных стран".