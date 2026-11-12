Собянин: уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 20 украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Об этом рассказал вечером четверга, 12 ноября, мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточнил Сергей Собянин в своем официальном "Макс"-канале, на месте падения обломков вражеских дронов работают специалисты.

Чтобы лишить украинских националистов возможности запускать БПЛА для ударов по объектам на российской территории, бойцы ВС России уничтожают пункты управления дронами. В зоне ответственности группировки "Запад" экипаж вертолета Ми-28НМ использовал для этих целей барражирующий боеприпас "Дань-Т".

В районе Славянско‑Краматорской агломерации расчеты беспилотников "южан" поразили бронемашину "Хамви производства США и пункт управления дронами ВСУ.