Европейские страны пытаются демонстрировать настрой на мирное урегулирование украинского конфликта, но одновременно заявляют о подготовке военного контингента для размещения на Украине. На двуличие представителей Европы указал в четверг, 12 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил политик в комментарии Первому каналу, исходящие от европейских политиков "действия и заявления весьма противоречивы". С одной стороны, они "вербально пытаются из последних сил демонстрировать какой-то настрой к миру", однако наряду с этим "делают заявление о том, что они готовят контингент к размещению на Украине".

Очевидно, что это будет означать дальнейшее продолжение войны, причем в более широких масштабах, подчеркнул Песков.

Напомнил представитель Кремля про двуличие и обман со стороны западных стран и в контексте обещаний о нерасширении НАТО на восток. Как указал Дмитрий Песков, вопреки собственным заверениям Североатлантический альянс делал это пять-шесть раз.

На сей раз Россия не удовольствуется обещаниями на словах — необходимо документальное заверение в том, что НАТО не предпримет дальнейших действий по расширению на восток, заявил пресс-секретарь российского лидера.

Этому предшествовало заявление помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова о том, что Москва намерена добавить свежие соображения к предложениям 2021 года по архитектуре безопасности. Наша страна намерена отталкиваться от "уроков, которые мы не можем не извлечь из нынешней ситуации, когда против нас ополчился коллективный Запад, не скрывающий своей заинтересованности, спасая киевский режим, в стратегическом поражении России".

Однако из Брюсселя вновь звучат неконструктивные заявления. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европейский союз не собирается обсуждать с Россией какую-либо новую архитектуру безопасности в Европе, поскольку рассчитывает "сохранить существующую систему", которая "опирается на ЕС и НАТО".