Трамп объяснил затяжной конфликт с Ираном

В американо-иранском конфликте не происходит резких изменений из-за обращений союзников на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.



"Я мог бы закончить это немедленно. По просьбе стран, которые я стремлюсь защитить, мы действуем немного дольше, немного более цивилизованно. Саудовская Аравия попросила меня: пожалуйста, просто оставьте все как есть на некоторое время", — отметил американский лидер.



Позицию ожидания также предпочитают Катар, Кувейт, ОАЭ и Бахрейн, добавил Трамп. Он добавил, что прислушался к союзникам, хотя и не уверен, что полностью согласен с таким подходом.



11 ноября президент США заявил, что его стране не придется ничего разрушать в Иране. 12 ноября Дональд Трамп заявил, что США не нужна сделка с Тегераном.