Фиджитал-спорт появится во всех школах России

Вариативный модуль "Фиджитал-спорт" будет реализован во всех школах России в рамках физкультуры со следующего года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.



"У нас вариативный модуль "Фиджитал-спорт" в рамках предмета "Физическая культура и спорт" уже со следующего года во всех школах будет реализован", — отметил Чернышенко.



Ученики старше 10 лет смогут участвовать во Всероссийских соревнованиях пилотов дронов, добавил он.



Фиджитал-спорт предполагает одновременное занятие физической активностью и виртуальными играми. Помимо физической формы, он развивает техническое мышление.



17 октября Минпросвещения хотело ввести в школьную программу фиджитал-спорт как дополнительный модуль, в некоторых регионах России проходила его апробация.