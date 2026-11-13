Трамп рассказал о просьбах арабских стран по поводу Ирана

Президент США Дональд Трамп объяснил затягивание конфликта с Ираном.

По его словам, он мог бы "немедленно покончить с Ираном", но действует сдержанно, учитывая пожелания союзников на Ближнем Востоке – Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, ОАЭ и Бахрейна.

"Мы действуем немного дольше, немного более цивилизованно", - сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что если бы не позиция союзников, он "зашел бы дальше".