Трамп рассказал о просьбах арабских стран по поводу Ирана

Президент США Дональд Трамп объяснил затягивание конфликта с Ираном.
По его словам, он мог бы "немедленно покончить с Ираном", но действует сдержанно, учитывая пожелания союзников на Ближнем Востоке – Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, ОАЭ и Бахрейна.
"Мы действуем немного дольше, немного более цивилизованно", - сказал Трамп.
Американский лидер добавил, что если бы не позиция союзников, он "зашел бы дальше".
"Мы уничтожили один их большой мост, потому что они очень плохо себя вели, но мы позволили им сохранить электроэнергетику и производственные мощности", - сказал он журналисту Стивену Эй Смиту.