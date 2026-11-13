ВС России отодвинули ВСУ в Сумской области от госграницы на 30 км

Российские военные отодвинули ВСУ в Сумской области от государственной границы на 30 километров.

Речь идет о госгранице на стыке с Курской областью, самый широкий участок – у населенного пункта Юнановка, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"С востока на запад наши ребята занимают около 30 километров от государственной границы России, с севера на юг — около 25 километров", - отметил он.

ВС России продолжают расширять буферную зону в Сумской области. Ранее наши военные освободили Никольское в Сумской области.