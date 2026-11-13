Никита Михалков впервые высказался о внучке от губернатора

Недавно стало известно, что младшая дочь Никиты Михалкова Надежда тайно вышла замуж за 47-летнего губернатора ХМАО Руслана Кухарука и родила от него ребенка. Вот только супруги живут отдельно. В близком окружении пары говорят, что Надежда Михалкова находится и работает в Москве, а ее супруг - в Югре.

Известно, что Надежда родила дочь Екатерину. Говорят, девочку назвали в честь старшей сестры Никиты Михалкова Екатерины Семеновой. На полях II Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", прошедшей в московской "Мастерской 12", у Михалкова спросили про внучку. Прославленный режиссер рассказал, что уже успел познакомиться с внучкой, но не видит у нее никакого внешнего сходства с его старшей сестрой, передает "КП".

Ранее сообщалось, что роман актрисы и чиновника был стремительным. Влюбленные сначала тайно расписалась, затем у них родилась общая дочь Екатерина, которую недавно крестили в Кафедральном соборе Воскресения Христова в Ханты-Мансийске.

Напомним, что у Михалковой это второй брак. В 2010 году актриса оформила отношения с режиссером Резо Гигинеишвили. Надежда родила от него дочь Нину и сына Ивана. Однако спустя семь лет актриса и режиссер развелись, сумев сохранить человеческие отношения. У Кухарука тоже есть дети от предыдущего брака.

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