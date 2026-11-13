Шоумен Сергей Белоголовцев развелся с женой, которая выхаживала его после инсульта

Накануне, 12 ноября, стало известно, что известный шоумен, актер, ведущий Сергей Белоголовцев оформил развод с женой Натальей после 40 лет совместной жизни. Самое интересное, что он якобы за спиной супруги подал заявление на расторжение брака.

Говорят, проблемы в отношениях у Сергея и Натальи начались еще несколько лет назад. Они даже разъехались и стали жить порознь. Однако затем в 2024 году Белоголовцева разбил инсульт. Выхаживала артиста в том числе и супруга Наталья. Казалось, эта беда смогла воссоединить пару, но нет.

По словам Натальи, в мае этого года она узнала, что муж подал на развод. Она рассказала, что ей пришло уведомление на "Госуслугах". Для нее решение мужа стало полной неожиданностью. А вот сам Сергей Белоголовцев не видит в этом ничего плохого. Более того, он благодарен экс-супруге за помощь и поддержку и за все эти прожитые вместе годы.

"Я не считаю развод какой-то трагедией. Главное - выйти из ситуации спокойно, достойно, без эксцессов", - рассуждает артист.

Вот только Наталья дала понять, что развод оказался не таким простым, как это хочет продемонстрировать Сергей. Она пожаловалась, что их сын Евгений, у которого ДЦП, очень тяжело воспринял развод родителей.

"Крайне неприятно, когда твою жизнь зачем-то обсуждают не с тобой, а с посторонними людьми. Ну и вранье надоело. Женя переживает и очень плохо себя чувствует", - высказалась Наталья.

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