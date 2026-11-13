Звезда "Дома-2" Тата Блюменкранц разбилась в ДТП в Дубае

Тата Блюменкранц (Абрамсон) попала в автоаварию на одной из дорог Дубая. Звездную выпускницу "Дома-2" госпитализировали.

О ДТП сообщила сама Тата. Она не стала раскрывать детали происшествия, но отметила, что получила тяжелые увечья. Блюменкранц опубликовала видео, на котором видно, что все ее тело в жутких синяках и ссадинах. Сейчас 33-летняя звезда телестройки находится под наблюдением врачей.

"Я чувствую себя так плохо", — призналась Тата.

Отметим, что в Эмиратах бывшая жена Валеры Блюменкранца живет уже несколько лет. Тата переехала вместе с дочкой к жениху, но, по слухам, роман так и не привел к браку, а звезда телешоу решила остаться в теплой стране. Ее дочь Бетти ходит в местную школу и занимается художественной гимнастикой, поближе к наследнице переехал и Валера. Бывшие теперь общаются как добрые друзья и во многом поддерживают друг друга.

Недавно в больницу загремел и Валера. Он также попал в ДТП в Дубае. 10 дней Блюменкранц провел в больнице. Неизвестно, как он себя чувствует сейчас.

Напомним, Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц встретились на "Доме-2". Когда девушка забеременела, возлюбленный сделал ей предложение. К алтарю Тата шла с огромным животом. Во время реалити супруги часто скандалили, доходило до драк, в которых принимала участие и теща Валеры Марина Тристановна.