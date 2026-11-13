На передовой - критическая ситуация для неонацистов в районе Дружковки. Наша армия берёт город в окружение.

Небо грязное от десятка беспилотников. Как ни маскировались, но колонну тяжелых огнеметов противник все же засек. И атаковал. Вот только ни один дрон цели не достиг. Все были сбиты.

Бойцы успели развернуть установки и дать залп. Снаряды ушли и легли кучно. Удар пришелся точно по лесу под Дружковкой. И когда рассеялся дым, стало видно, что позиции ВСУ превратились в пустошь.

А еще были сожжены склады с провизией и амуницией. И теперь у бандеровцев, кто не попал в зону поражения, одна тарелка картофельного концентрата на пятерых. Другой еды нет. Как нет никаких шансов запросить ротацию. Все дороги отрезаны. Спать приходиться на брезенте. Наемникам из Латинской Америки еще повезло. У них хотя бы есть одеяла. Обычные солдаты ВСУ о таких сказочных условиях могут только мечтать. Брошенные под Дружковкой, они умирают от голода, ранений и ежедневных массированных ударов нашей артиллерии.

Кошек, которые прибились с окрестных хуторов, националисты давно уже съели. Госпиталь полон тяжелобольных. Американские наемники, отправленные на подкрепление, в таком комфорте воевать не захотели. Сбежали через две недели.

Вот из Дружковки уходит еще одна группа. Бои в городе - ожесточенные. На поверхности бандеровцы практически не появляются. Тут же атакует дрон или миномет. Поэтому те из боевиков, кто еще жив, прячутся под землей.

Заводские бомбоубежища еще советских времен и трубопроводы. Вот как выглядят подземные опорные пункты ВСУ. Видно, что сами националисты истощены и измучены. И, судя по черным лицам, в бункерах нет нормальной вентиляции. Несколько таких блиндажей уже захвачены нашими штурмовиками.

Националисты бросают дорогую технику и электронику. Снимать на видео, кроме как собственный провал в обороне Дружковки, больше нечего. Ценность Дружковки как укрепрайона постепенно исчезает. Хотя бы потому, что командирские машины, пикапы и места дислокации ВСУ каждый день горят в главных городах агломерации – Славянске и Краматорске. И если уж тут националисты ничего не могут поделать, то спасать обреченный гарнизон на окраине тем более никто не станет.

Кстати, Славянск местные власти уже бросили. 90 процентов чиновников городской администрации спешно уехали во Львов и Днепропетровск.