Детали следующих переговоров по урегулированию украинского конфликта могут стать известны в ближайшее время. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер. А также о договорённости расширить состав нового раунда и включить в него представителей Европы. Кого посадить за стол – сегодня, по всей видимости, обсудят на саммите ЕС в Дублине. В его пригороде этой ночью американские переговорщики провели встречу с Зеленским. А накануне в Кремле состоялся обстоятельный разговор с Владимиром Путиным.

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