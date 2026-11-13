США продолжают увеличивать группировку на Ближнем Востоке

В ответ на очередной удар Пентагона по югу Ирана исламская республика впервые за несколько месяцев атаковала объект США в государстве Персидского залива. Поражен радар системы раннего предупреждения в Бахрейне. Эта страна имеет стратегическое значение для американского военного присутствия на Ближнем Востоке. Здесь расположен штаб Пятого флота ВМС, который отвечает за операции в регионе. Глава Белого дома заявил, что может покончить с противником прямо сейчас, но медлит якобы по просьбе союзников, чьи территории и атакует Иран. Зачем им это - Дональд Трамп не уточнил.

У хозяина Овального кабинета семь пятниц на неделе. В последние дни он успел намекнуть, что серьезных боевых действий против Ирана больше не будет, и почти сразу же публично отказался от необходимости сделки. Израильские СМИ даже сообщили, что получили сигнал от Пентагона готовиться к возобновлению полномасштабной войны. Правда, в Центральном командовании эту информацию опровергли.

Как бы то ни было, Вашингтон продолжает увеличивать группировку на Ближнем Востоке. Очередная ударная группа во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт" приближается к Индийскому океану. Иран в ответ грозит расширить географию атак и дотянуться даже до американских баз в Европе. Тем более, за время конфликта Иран существенно нарастил опыт. На выставке вооружений в Тегеране представлены ракеты дальностью полета до трех тысяч километров, различные виды беспилотников и другие новейшие разработки.

Такой серьезный настрой противника бьет по психике американских чиновников. Как минимум шесть высокопоставленных представителей администрации спрятались от угроз в укрепленных убежищах. Последним сдали нервы у главы минфина Скотта Бессента, который отвечает за экономическое давление на исламскую республику. Как стало известно на этой неделе, он тоже сменил комфортабельное жилье в Вашингтоне на военную базу.