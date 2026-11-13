Кризис в автомобилестроении Германии набирает обороты

Кризис в одной из ключевых отраслей Германии - автомобилестроении - набирает обороты. Проблемы у гиганта Mercedes-Benz. Как сообщают СМИ, на фоне падения прибыли концерн приостанавливает все инвестиции в свои немецкие заводы.

И даже рассматривает вариант закрытия предприятий, если не договорится о сокращении расходов. Сотрудникам предлагают работать дольше - при этом без компенсаций. А также отказаться от отпускных выплат и премий.

Ранее о крупнейшем сокращении в истории автопрома сообщили в концерне Volkswagen. В ближайшие годы автогигант уволит 15 процентов сотрудников по всему миру - это около 100 тысяч человек. Кроме того, модельный ряд будет уменьшен вдвое.