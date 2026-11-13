Ювелирный магазин в центре Париже ограбили прямо на глазах у прохожих

Дерзкое ограбление ювелирного магазина в Париже. Четверо неизвестных украли драгоценности, в том числе алмазы, на сумму более миллиона евро.

Нападение произошло днём на одной из самых престижных торговых улиц города - Рю-де-ла-Пэ. На кадрах, снятых очевидцем, один из налётчиков свободно разгуливает с автоматом в руках перед ювелирным. Рядом прохожие никак не реагируют на смертельную опасность. Полиции и охраны не было на месте ЧП.

Как сообщили власти, похитители драгоценностей прибыли на двух мопедах, быстро обокрали магазин, после чего скрылись в неизвестном направлении. Идут поиски.