Собянин: Ленинградский вокзал стал одним из лучших в стране по уровню сервиса

175 лет назад открылось регулярное железнодорожное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом. Так началась история первого столичного вокзала. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, сейчас это самый современный вокзал в России.

Здание, построенное по проекту архитектора Константина Тона, сочетает в себе историческое наследие, передовые технологии и высокие стандарты московского транспорта. После масштабного обновления вокзалом воспользовались уже более 6 миллионов пассажиров поездов дальнего следования, он стал лучшим в стране по уровню сервиса.

Сегодня здесь можно не только купить билеты и отправиться в путешествие, но и посетить концерты, выставки и другие культурные мероприятия.