Лучшим экономистам Москвы вручили награды. Торжественная церемония прошла в столичной мэрии. Сегодня в сфере экономики и финансов работают более 700 тысяч москвичей.

Это почти девять процентов от общего числа занятых. Их профессиональная деятельность связана с самыми разными отраслями - от банковской сферы и ЖКХ до промышленности и IT.

От имени правительства Москвы награды вручила заместитель мэра Мария Багреева. Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику - Дню экономиста, и организовано Комплексом экономической политики города.